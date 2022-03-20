Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK опровергла информацию о продаже рекламы правительству Великобритании

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

VK опровергла информацию британских СМИ о продвижении рекламы «ВКонтакте» для борьбы с «российской дезинформацией» по поводу ситуации на Украине по заказу правительства Великобритании. В пресс-службе компании заявили, что «информация не соответствует действительности».

VK опровергла информацию о продаже рекламы правительству Великобритании

В субботу британское издание The Telegraph сообщило, что Центр правительственной информации Великобритании (GIC) занимается распространением достоверной, по версии британских властей, информации о происходящем на территории Украины. 

В частности, Центр продвигал видеообращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в различных социальных сетях, в том числе — в российской сети «ВКонтакте».

VK информацию о продвижении подобной рекламы на своей площадке отрицает. Корпорация заявляет, что весь контент на ее рекламных платформах проходит обязательную модерацию.

«На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ», — передает РБК заявление пресс-службы компании.

Фото: DedMityay / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 FT: цены на молоко могут сильно вырасти из-за ситуации на Украине
  2. 2 Главное для бизнеса 20 марта: новые санкции Австралии, решение ЦБ РФ и Болгария без «Газпрома»
  3. 3 Дмитрий Медведев заявил, что западные компании хотят вернуться
  4. 4 Россия потеряла $861 млн из-за блокировки сайтов и соцсетей
  5. 5 Дмитрий Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS
HealthTech Map
RB.RU ищет инновационные проекты для добавления на карту HealthTech
Подать заявку

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

22 марта 2022

Protek Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ