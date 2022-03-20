VK опровергла информацию о продаже рекламы правительству Великобритании

VK опровергла информацию британских СМИ о продвижении рекламы «ВКонтакте» для борьбы с «российской дезинформацией» по поводу ситуации на Украине по заказу правительства Великобритании. В пресс-службе компании заявили, что «информация не соответствует действительности».

В субботу британское издание The Telegraph сообщило, что Центр правительственной информации Великобритании (GIC) занимается распространением достоверной, по версии британских властей, информации о происходящем на территории Украины.

В частности, Центр продвигал видеообращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в различных социальных сетях, в том числе — в российской сети «ВКонтакте».

VK информацию о продвижении подобной рекламы на своей площадке отрицает. Корпорация заявляет, что весь контент на ее рекламных платформах проходит обязательную модерацию.

«На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ», — передает РБК заявление пресс-службы компании.

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