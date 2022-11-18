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Разработчики игр «ВКонтакте» смогут зарабатывать на добавлении в них опросов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчики игр в соцсети «ВКонтакте» смогут зарабатывать на опросах, которые будут встраивать в свои игры. За каждую анкету владельцы получат плату от заказчиков коммерческих опросов.

Разработчики игр «ВКонтакте» смогут зарабатывать на добавлении в них опросов

«ВКонтакте» анонсировала запуск новой механики опросов молодой аудитории, сообщила пресс-служба соцсети. Главной целевой аудиторией опросов в играх будут люди в возрасте от 14 до 25 лет. 

Разработчики игр «ВКонтакте» смогут встраивать в свои проекты опросы от заказчиков и получать деньги за ответы на них. Формат анкеты разрабатывают эксперты, чтобы полученные от ответов данные были достоверными и полными, уточнили в компании.

«Вследствие высокого спроса на бизнес-исследования, такие объявления внутри игр могут приносить разработчикам в несколько раз больше, чем стандартные рекламные форматы вроде баннеров или видеороликов», – отметили в «ВКонтакте».  

Заказчиками опросов могут быть, например, банки, ритейлеры, исследовательские организации. В будущем «ВКонтакте» планирует расширить вид монетизации в виде встроенных опросов до разработчиков любых сервисов своей платформы мини-приложений.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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