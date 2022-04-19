VK закроет сервис для поиска работы «VK Работа»

VK объявила о закрытии собственного сервиса для поиска работы «VK Работа». Сотрудников не уволят – ими усилят другие, «системообразующие» проекты компании.

О скором закрытии «VK Работы» группа VK сообщила в пресс-релизе. В компании обещали выполнить все обязательства перед партнерами и клиентами.

«Последние полтора года наша команда занималась интеграцией сервиса в социальную сеть и за это время накопила огромный опыт в разработке и интеграции цифровых продуктов, который позволит ей быстро включиться в работу в новых проектах», – отметила управляющий директор сервиса «VK Работа» Алла Аршевская.

Команду сервиса переведут в другие проекты, которые компания назвала «системообразующими»: «ВКонтакте», «VK Звонки», «VK Видео».

В 2019 году VK (на тот момент MRG) купила ООО «Айконджоб», под управлением которого работал сервис Worki. На первом этапе он развивался как самостоятельный ресурс, затем его интегрировали в «ВКонтакте» и «Одноклассники». В 2021 году сервис переименовали в «VK Работа».

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