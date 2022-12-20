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VK присматривается к покупке дистрибутора музыки Multiza — «Ъ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK присматривается к покупке музыкальной платформы Multiza. Она оказывает услуги цифровой дистрибуции музыки и управления контентом. Компанию могут объеденить с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

VK присматривается к покупке дистрибутора музыки Multiza — «Ъ»

Об этом «Коммерсанту» сообщили источники на рынке цифровой дистрибуции музыки. В VK отказались от комментариев.

Сервис Multiza имеет зарубежные офисы в Канаде и Дубае. Это позволяет проводить платежи от зарубежных платформ. Она управляет правами более 100 тыс. русскоязычных альбомов.

На фоне ухода из России крупных западных дистрибуторов и правообладателей музыки у VK есть неплохие шансы в новом сегменте, но многое будет зависеть от условий для исполнителей, подчеркивают эксперты. 

По словам собеседников издания, VK также ввел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», но стороны не сошлись в цене.

Фото на обложке: Unsplash

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