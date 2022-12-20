VK присматривается к покупке дистрибутора музыки Multiza — «Ъ»

VK присматривается к покупке музыкальной платформы Multiza. Она оказывает услуги цифровой дистрибуции музыки и управления контентом. Компанию могут объеденить с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Об этом «Коммерсанту» сообщили источники на рынке цифровой дистрибуции музыки. В VK отказались от комментариев.
Сервис Multiza имеет зарубежные офисы в Канаде и Дубае. Это позволяет проводить платежи от зарубежных платформ. Она управляет правами более 100 тыс. русскоязычных альбомов.
На фоне ухода из России крупных западных дистрибуторов и правообладателей музыки у VK есть неплохие шансы в новом сегменте, но многое будет зависеть от условий для исполнителей, подчеркивают эксперты.
По словам собеседников издания, VK также ввел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», но стороны не сошлись в цене.
Фото на обложке: Unsplash
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