В видеоконференциях «ВКонтакте» смогут одновременно участвовать более 2 тысяч человек

«ВКонтакте» расширит максимальное количество участников в видеозвонках до 2048 человек, сообщили в пресс-службе социальной сети. Обновленный функционал опции будет бесплатным.
Ограничений по длительности звонка не будет. Присоединиться к разговору сможет даже не зарегистрированный в соцсети человек. Кроме того, участникам конференции будут доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
«Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов обусловлены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео», – отметил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
В пресс-службе соцсети подчеркнули, что для «тишины в зале» нужно будет просто выключить микрофоны у всех участников и выбрать, чтобы они могли включить их обратно. Задать вопрос можно будет «подняв руку» – администратор конференции даст возможность высказаться.
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки в сентябре 2020 года. Максимальное количество участников составляет 128 человек.
Обновленный функционал заработает «этим летом», добавили в пресс-службе соцсети.
У главного конкурента видеозвонков «ВКонтакте» – Zoom, максимальное количество участников бесплатной конференции составляет 1000 человек. 10 тысяч участников – предел для формата вебинара, но он доступен только по платной подписке.
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