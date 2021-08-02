Администраторы сообществ «ВКонтакте» смогут заработать на монетизации видео

Администраторы сообществ «ВКонтакте» разделят с соцсетью доход от монетизации их видеороликов. Новой опцией смогут воспользоваться те, кто участвуют в партнерской программе и публикуют именно оригинальный контент.

Об открытии сообществам раннего доступа к монетизации видео сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«”ВКонтакте” разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнерской программе», – отметили в пресс-службе. Там добавили, что публикуемые под монетизацию видеозаписи могут относиться к любым темам или жанрам.

Чтобы принять участие в тестировании новой системы монетизации контента, нужно заполнить заявку в разделе. Там описаны возможный уровень выплат и другие способы заработка, к которым относятся VK Donut, маркет-платформы, гранты, товары, нативная реклама, а также мини-приложения и музыка, пояснили в «ВКонтакте».

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