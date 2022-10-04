Игровая площадка VK Play завершила бета-тестирование и представила обновленный функционал

Игровая платформа VK Play завершила бета-тестирование и представила крупное техническое обновление, создатели добавили личный кабинет для разработчиков и чат для игроков.
Площадку с играми, стримингом и облачным сервисом запустили еще в апреле, а сейчас на ней представлен новый функционал. Платформа доступна на семи языках, пользователи теперь могут видеть свои достижения в играх и сравнивать их с прогрессом друзей. Кроме того, в VK Play добавлена лента новостей и UGC-раздел, позволяющий выкладывать скриншоты и ролики из игр. У пользователей также появилась возможность общаться в специальном чате.
По словам СТО VK Play Родиона Котельникова, платформа объединяет разные аудитории, от разработчиков до стримеров и профессиональных игроков. Создатели площадки планируют и дальше расширять функционал и добавлять новый контент.
Благодаря обновлению разработчики также получили доступ в личный кабинет, где можно посмотреть отчеты о действиях пользователей. Помимо этого, появилась функция выгрузки дистрибутивов игры. Создатели площадки также запустили блог с тематическими новостями и событиями.
Ранее компания изменила правила размещения игр на площадке, снизив комиссию с 30% до 5%. При этом публиковать свои приложения разрешили в том числе физлицам.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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