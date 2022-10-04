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Игровая площадка VK Play завершила бета-тестирование и представила обновленный функционал

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Игровая платформа VK Play завершила бета-тестирование и представила крупное техническое обновление, создатели добавили личный кабинет для разработчиков и чат для игроков.

Игровая площадка VK Play завершила бета-тестирование и представила обновленный функционал

Площадку с играми, стримингом и облачным сервисом запустили еще в апреле, а сейчас на ней представлен новый функционал. Платформа доступна на семи языках, пользователи теперь могут видеть свои достижения в играх и сравнивать их с прогрессом друзей. Кроме того, в VK Play добавлена лента новостей и UGC-раздел, позволяющий выкладывать скриншоты и ролики из игр. У пользователей также появилась возможность общаться в специальном чате.

По словам СТО VK Play Родиона Котельникова, платформа объединяет разные аудитории, от разработчиков до стримеров и профессиональных игроков. Создатели площадки планируют и дальше расширять функционал и добавлять новый контент. 

Благодаря обновлению разработчики также получили доступ в личный кабинет, где можно посмотреть отчеты о действиях пользователей. Помимо этого, появилась функция выгрузки дистрибутивов игры. Создатели площадки также запустили блог с тематическими новостями и событиями.

Ранее компания изменила правила размещения игр на площадке, снизив комиссию с 30% до 5%. При этом публиковать свои приложения разрешили в том числе физлицам.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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