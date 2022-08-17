VK Play разрешила публиковать игры на площадке физическим лицам

Российская игровая площадка VK Play разрешила физическим лицам публиковать свои продукты в каталоге — ранее игры туда могли загружать только юридические лица. Об этом RB.RU сообщил представитель VK Play.
С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 года на площадке появилось более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до 13 тыс.
В конце июня VK Play изменила условия распределения прибыли для игровых студий — комиссия для них теперь составляет 5% вместо 30% ранее. Таким образом, разработчики получают 95% выручки.
- VK запустила VK Play 25 апреля. Площадка анонсировалась как «единая точка доступа» к игровому контенту для сообщества геймеров в России.
- На старте VK Play представила каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, интеграция с социальными сетями.
- Связаться с командой VK Play и опубликовать свою игру в каталоге можно по ссылке.
Фото на обложке: VK
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