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VK Play разрешила публиковать игры на площадке физическим лицам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская игровая площадка VK Play разрешила физическим лицам публиковать свои продукты в каталоге — ранее игры туда могли загружать только юридические лица. Об этом RB.RU сообщил представитель VK Play.

VK Play разрешила публиковать игры на площадке физическим лицам

С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 года на площадке появилось более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до 13 тыс.  

В конце июня VK Play изменила условия распределения прибыли для игровых студий — комиссия для них теперь составляет 5% вместо 30% ранее. Таким образом, разработчики получают 95% выручки.

  • VK запустила VK Play 25 апреля. Площадка анонсировалась как «единая точка доступа» к игровому контенту для сообщества геймеров в России.
  • На старте VK Play представила каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, интеграция с социальными сетями.
  • Связаться с командой VK Play и опубликовать свою игру в каталоге можно по ссылке.

Фото на обложке: VK

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