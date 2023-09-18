VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок

VK проинформировала о завершении процедура смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., соответствующее соглашение начинает действовать 18 сентября. На фоне сообщения компании расписки VK в ходе торгов на Мосбиржи подорожали на 3,07%, до 665 рублей, обратили внимание «Ведомости».
Ранее банком-депозитарием компании выступал Citibank, N.A. Как отмечают в VK, от держателей ГДР не требуется каких-либо действий в связи с изменениями.
12 сентября компания провела делистинг и прекратила торговлю расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующее решение акционеры компании и совет директоров утвердили месяцем ранее.
Тогда же была одобрена редомициляцию, корпорация «переезжает» с Британских Виргинских Островов в Россию. Также VK сообщала о планах выпустить замещающие облигации.
Фото на обложке: rafapress /
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