Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK проинформировала о завершении процедура смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Об этом говорится в сообщении корпорации.

VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок

Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., соответствующее соглашение начинает действовать 18 сентября. На фоне сообщения компании расписки VK в ходе торгов на Мосбиржи подорожали на 3,07%, до 665 рублей, обратили внимание «Ведомости».

Ранее банком-депозитарием компании выступал Citibank, N.A. Как отмечают в VK, от держателей ГДР не требуется каких-либо действий в связи с изменениями.

12 сентября компания провела делистинг и прекратила торговлю расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующее решение акционеры компании и совет директоров утвердили месяцем ранее.

Тогда же была одобрена редомициляцию, корпорация «переезжает» с Британских Виргинских Островов в Россию. Также VK сообщала о планах выпустить замещающие облигации.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 К середине 2023 года активы иностранных инвесторов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн рублей
  2. 2 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  3. 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  4. 4 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  5. 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2023

Usetech Weekend Offer

18 сентября 2023

Цифровой прорыв. Хабаровск

18 сентября 2023

МКБ Реактор

Все ВОЗМОЖНОСТИ