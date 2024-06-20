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VK вложит около 300 млн рублей в запуск аналога платформы Google Classroom для работы репетиторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

VK планирует запустить сервис для организации работы репетиторов и учащихся, пишет РБК со ссылкой на источники. В сети также появился новый домен mini-tutoria.ru, который холдинг зарегистрировал в начале 2024 года.

VK вложит около 300 млн рублей в запуск аналога платформы Google Classroom для работы репетиторов
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Собеседники издания сообщили, что сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru («доски» для совместной работы, календаря, заметок и облачного хранилища) с интеграцией «VK Мессенджера» и «VK Звонков».

Сервис планируется создать для репетиторов, учащихся и их родителей, а также тренеров, психологов и тех, кто пользуется их услугами.

Функционал позволит организовывать занятия и следить за рабочим расписанием, быть на связи с учениками и их родителями, а также делиться файлами домашних заданий. В настоящее время он тестируется на сотрудниках компании.

Один из источников РБК оценил стартовые инвестиции в проект на сумму до 200 млн рублей. Второй собеседник, близкий к VK, сообщил о более чем 300 млн рублей. Монетизировать сервис планируется при помощи подписок.

Среди аналогов подобных сервисов издание называет Google Classroom (среднемесячная аудитория по России в 2023 году — 250 тыс. пользователей) и платформа ProgressMe (682 тыс. российских пользователей ежемесячно).

В VK отказались от комментариев.

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Фото на обложке: VK

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