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Мосбиржа возобновит торги акциями VK 20 октября

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа возобновит торги акциями VK 20 октября. Они были остановлены по причине редомициляции компании – VK объявила о «переезде» с Британских Виргинских островов в Россию. Акционеры утвердили смену юрисдикции 11 сентября.

Мосбиржа возобновит торги акциями VK 20 октября

Торги обыкновенными акциями VK на Московской бирже возобновятся 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

«С 20 октября 2023 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», – отметили в Мосбирже. 

Акции VK были временно сняты с торгов на Мосбирже 19 сентября по причине смены юрисдикции компании. VK ранее объявила о редомициляции с Британских Виргинских островов в административную зону в Калининградской области. Решение об этом акционеры VK утвердили 11 сентября.

На следующий день VK прекратила листинг своих ценных бумаг на бирже в Лондоне. Торги расписками компании на LSE были приостановлены с марта 2022 года.

18 сентября VK сменила банк-депозитарий программы своих расписок. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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