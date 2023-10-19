Мосбиржа возобновит торги акциями VK 20 октября. Они были остановлены по причине редомициляции компании – VK объявила о «переезде» с Британских Виргинских островов в Россию. Акционеры утвердили смену юрисдикции 11 сентября.
Торги обыкновенными акциями VK на Московской бирже возобновятся 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба площадки.
«С 20 октября 2023 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», – отметили в Мосбирже.
Акции VK были временно сняты с торгов на Мосбирже 19 сентября по причине смены юрисдикции компании. VK ранее объявила о редомициляции с Британских Виргинских островов в административную зону в Калининградской области. Решение об этом акционеры VK утвердили 11 сентября.
На следующий день VK прекратила листинг своих ценных бумаг на бирже в Лондоне. Торги расписками компании на LSE были приостановлены с марта 2022 года.
18 сентября VK сменила банк-депозитарий программы своих расписок. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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