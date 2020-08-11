«ВКонтакте» протестирует технологию виртуальной реальности в «Клипах»

«ВКонтакте» протестирует технологию виртуальной реальности (VR) в сервисе коротких видео «Клипы», запущенном в июне этого года. Об этом Rusbase рассказал источник на рынке VR.

Сейчас в «Клипах» доступны AR-спецэффекты и возможность управления съемкой с помощью жестов. «ВКонтакте» ранее сообщила, что инвестирует порядка 1 млрд рублей в развитие сервиса.

Интерфейс «Клипов» сейчас

По словам собеседника Rusbase, VR-технология компании оценивает перемещение мобильного устройства в пространстве с помощью встроенного в смартфон акселерометра, а также использует алгоритмы визуализации сферических панорам. Они позволяют пользователю в режиме реального времени ощутить эффект погружения в виртуальное пространство.

Для этого «ВКонтакте» использует алгоритмы глубокого обучения (сегментируют человека в кадре в режиме реального времени) с последующей заменой реального фона пользователя на виртуальную 3D-сцену.

По словам источника, технология является собственной разработкой команды, компания не привлекала партнеров со стороны. При этом собеседник издания затруднился назвать сроки запуска VR в «Клипах».

В пресс-службе «ВКонтакте» не прокомментировали тестирование и возможный запуск VR-технологии.

Директор по развитию LikeVR и основатель сообщества heg.ai Павел Хегай считает, что речь идет о VR-плеере панорам.

«Это довольно простое решение, позволяющее просматривать статичные 360° фотографии, или рендер. Есть также 360° видеоплееры, возможно, это решение получит такое расширение в будущем. Вероятно, в данном случае ценность решения будет заключаться в том, что будет отдельная медиа-библиотека 360° фотографий, которые пользователь сможет посмотреть в VR, тем самым "погружаясь" в различные обстановки», — сообщил Хегай.

По его словам, существует довольно большое количество готовых решений плееров 360°, а написание такого решения с нуля занимает одну рабочую неделю (после чего еще полтора-два месяца займут интеграция, тестирование и отладка).

По оценкам эксперта, для реализации такого решения нужна команда из 1-2 человек, а итоговая стоимость не превысит 1 млн рублей.

«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео. Представители соцсети уверяют, что сервис позволяет снимать видео на уровне, близком к профессиональному. «ВКонтакте» объединила в «Клипах» технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения.

Через две недели после запуска сервиса компания отчиталась о 1,56 млрд просмотров.

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