«Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака»

«Вкусно — и точка» ввела в меню бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами, говорится в сообщении компании.

Сеть ресторанов отметила, что появления этого блюда «ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022-го года».

Новые позиции уже доступны для заказа по всей России, в том числе в меню доставки и для заказа через мобильное приложение.

«Биг Хит». Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев ранее заявлял, что сеть запустит аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит» в феврале.

В состав каждой из «Хит»-позиций вошли обжаренные котлеты из 100%-ной говядины, сыр, маринованные огурцы, салат и лук, а также мягкая булочка с двумя видами кунжута. При разработке нового бургера также создали специальный соус «Биг Хит».

Новинки, как сообщается, станут ключевыми позициями «Вкусно — и точка», их также добавят в состав «Комбо Обедов» — вместе с напитком и порцией картофеля.

Ранее «Вкусно — и точка» запустила аналог «Хэппи Мил». Детский набор получил название «Кидз Комбо», вместо игрушки в него входит книга с головоломками от издательства Clever. Также владелец сети Александр Говор анонсировал появление в ресторанах острых блюд.

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