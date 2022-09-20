«Вкусно – и точка» презентовала новую упаковку картофеля, бургеров и стаканов

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовала обновленный дизайн упаковки картофеля фри, бургеров, стаканов для «Айс де Люкс», а также горячих и холодных напитков.
Упаковка выполнена в фирменных цветах бренда и постепенно будет появляться на предприятиях по всей стране, сообщил представитель сети.
Сеть «Вкусно — и точка» заработала вместо McDonald’s в России 12 июня. За этот период предприятия посетили более 100 млн человек по всей стране. Сейчас для посещения доступны более 800 точек в 62 субъектах РФ.
Компания экспериментирует с форматами: в сентябре «Вкусно — и точка» заработала на АЗС Teboil в Москве и Санкт-Петербурге.
В августе «Вкусно — и точка» возобновила концепцию кафе в России и перезапустила программу лояльности.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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