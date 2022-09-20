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«Вкусно – и точка» презентовала новую упаковку картофеля, бургеров и стаканов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовала обновленный дизайн упаковки картофеля фри, бургеров, стаканов для «Айс де Люкс», а также горячих и холодных напитков.

«Вкусно – и точка» презентовала новую упаковку картофеля, бургеров и стаканов

Упаковка выполнена в фирменных цветах бренда и постепенно будет появляться на предприятиях по всей стране, сообщил представитель сети.

Сеть «Вкусно — и точка» заработала вместо McDonald’s в России 12 июня. За этот период предприятия посетили более 100 млн человек по всей стране. Сейчас для посещения доступны более 800 точек в 62 субъектах РФ. 

Компания экспериментирует с форматами: в сентябре «Вкусно — и точка» заработала на АЗС Teboil в Москве и Санкт-Петербурге.

В августе «Вкусно — и точка» возобновила концепцию кафе в России и перезапустила программу лояльности.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»

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