«Вкусно — и точка» продолжит акцию «Макдоналдса» с розыгрышем квартир и автомобилей

Сеть «Вкусно — и точка» запустила по всей стране акцию под названием «Стикермания» — аналог новогодней «Монополии», которая проводилась каждый год в «Макдоналдсе». О старте акции RB.RU сообщили в пресс-службе сети.

С 30 января по 5 марта при покупке блюд и напитков гости получат специальные стикеры, за которыми будут скрыты призы и подарки.

«Среди них [призов] — четыре квартиры от группы "Самолет", два автомобиля и денежные призы общей суммой более 43 млн рублей от "Тинькофф", 150 путешествий от Fun&Sun и многое другое», — говорится в сообщении сети.

Акция пройдет в диджитал-формате — в мобильном приложении и на сайте «Вкусно — и точка». Необходимо еще до оплаты отсканировать QR-код «Стикермании» на кассе, в киоске самообслуживания или на автораздаче, заказать продукты, которые участвуют в акции, и получить электронные стикеры. Принять участие также можно при использовании функции «Мобильный заказ» через приложение «Вкусно — и точка».

Сеть быстрого питания предложит гостям три вида призов: позиции из меню сети, моментальные или коллекционные призы от партнеров. Участники могут выиграть квартиру, автомобиль или денежный приз в размере 50, 100 тыс. и 1 млн рублей, путешествие, умную колонку, игровой монитор, сертификат, подписку и другие призы.

Суть кампании «Макдоналдса» также заключалась в том, чтобы отрывать стикеры с упаковок от еды и получать призы — от вишневого пирожка до квартиры.

McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который запустил работу сети под новым брендом «Вкусно — и точка». Обновленные предприятия заработали вместо McDonald’s в России 12 июня.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»