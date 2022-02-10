«Вкусвилл» сократит число товаров других брендов

Сеть супермаркетов «Вкусвилл» решила сократить количество товаров под сторонними торговыми марками. Сейчас идет распродажа такой продукции. Эксперты считают, что эти товары мешают развивать собственную продукцию ритейлера.

В прошлом году количество товаров у раздела «Супермаркет» сократилось, но компания продолжает развивать этот проект, заявил «Ведомостям» представитель «Вкусвилла».

Ритейлер, по его словам, намерен «освободить место для новинок и эксклюзивных товаров», также 97% ассортимента компании – собственные торговые марки.

«Вкусвилл» сократил число товаров под другими брендами в 2,5 раза: на начало февраля ассортимент составлял 2 тыс. единиц, когда двумя месяцами ранее на онлайн-полках находилось более 5 тыс. единиц товаров.

Представитель компании добавил, что ритейлер не ощущает конкуренции между СТМ и «Супермаркетом». Проект создавался для удобства покупателей, чтобы закрыть их потребности в любимых брендах. Сеть не может продавать, например, кока-колу под собственной маркой, но есть покупатели, которые предпочитают этот напиток, поэтому ее можно приобрести и во «Вкусвилле», чтобы покупатели не ушли в другие сервисы доставки или магазины, добавил источник издания.

Эксперты считают сокращение числа товаров под чужими брендами логичным. Ритейлеры во время экспериментов с новыми нишами создат избыточный ассортимент, а затем убирают то, что плохо продается, или то, что составляет конкуренцию собственным маркам.

Они также уверены, что сеть сохранит раздел «Супермаркет», пусть ассортимент ритейлера самодостаточен, но всех потребностей покупателей он не закрывает.

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Фото на обложке: «Вкусвилл»