«ВкусВилл» запустил «Сумку с бонусами» на замену пластиковым пакетам

«ВкусВилл» запустил продажи многоразовой «Сумки с бонусами» на замену пластиковым пакетам — за ее использование покупатели будут получать бонусы на карту лояльности. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Сумка представляет собой многоразовый шоппер с куар-кодом, который нужно сканировать на кассе. За одну покупку клиент получит 6 бонусов, примерно столько же стоит один пластиковый пакет. Максимум можно получить 12 бонусов в день.

С 2021 года опция тестировалась в Санкт-Петербурге, спустя два года «ВкусВилл» решил расширить проект на всю сеть.

Сумка в синем или зеленом цвете доступна для покупки онлайн, стоимость составит 380 рублей. Она выполнена из тонкого, но прочного полиэстера, выдержит до 10 кг.

В конце марта «ВкусВилл» установил в собственных магазинах Москвы и Подмосковья 100 «умных» боксов для сбора пластиковых крышек от питьевых продуктов.

В начале апреля основатель сети «ВкусВилл» Андрей Кривенко попал в список самых богатых людей на планете по версии Forbes.

Фото на обложке: «ВкусВилл»