Власти запустили Telegram-бот для маркировки зарегистрированных в РКН каналов

«Инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате отметка появляется слева от названия канала. Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей – где размещаться», — написал депутат.

Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев блогов и каналов более чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН, в августе. Соответствующая форма появилась на «Госуслугах» 1 ноября.

С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в каналах или на страницах, которые не включены в перечень Роскомнадзора. Создателям таких каналов нельзя будет указывать информацию о способах финансирования их деятельности. Другие каналы не смогут репостить записи с их страниц.

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