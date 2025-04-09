Власти запустили Telegram-бот для маркировки зарегистрированных в РКН каналов
Богдан Музыченко
Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в Telegram появился чат-бот для маркировки каналов, которые прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Бот позволяет получить таким каналам отметку «А⁺».
Власти запустили Telegram-бот для маркировки зарегистрированных в РКН каналов
https://rb.ru/news/vlasti-zapustili-telegram-bot-dlya-markirovki-zaregistrirovannyh-v-rkn-kanalov/
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«Инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате отметка появляется слева от названия канала. Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей – где размещаться», — написал депутат.
- Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев блогов и каналов более чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН, в августе. Соответствующая форма появилась на «Госуслугах» 1 ноября.
- С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в каналах или на страницах, которые не включены в перечень Роскомнадзора. Создателям таких каналов нельзя будет указывать информацию о способах финансирования их деятельности. Другие каналы не смогут репостить записи с их страниц.
Фото на обложке: Alexander Manzyuk / Shutterstock / FOTODOM
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