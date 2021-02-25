Наталья Водянова вложилась в виртуального ИИ-ассистента для йоги Zenia Yoga

Модель и инвестор Наталья Водянова вместе с бизнес-партнером Тимоном Афинским вложила $300 тысяч в приложение для йоги Zenia Yoga . Сервис работает на базе ИИ, сообщая пользователям об ошибках в упражнениях в режиме реального времени. Об этом RB.ru рассказал представитель стартапа.

Детали сделки не раскрываются.

Искусственный интеллект Zenia Yoga сравнивает ученика и инструктора через камеру смартфона и уведомляет пользователя, если асана выполнена с ошибкой.

«Zenia Yoga — это первый в мире виртуальный ассистент для йоги на базе ИИ. Благодаря ему йога становится более демократичной: теперь каждый желающий может получить доступ к всему многообразию инструкторов со всего света», — отметила Водянова.

В основе технологии распознавания сервиса лежат компьютерное зрение и нейронные сети. Zenia Yoga распознает 16 ключевых суставов и кривизну спины человека через фронтальную камеру смартфона. При этом для участия в уроках в прямом эфире в приложении предусмотрен анонимный режим, где инструктору видны только линии тела.

В процессе работы над приложением разработчики консультировались с профессиональными инструкторами по йоге и проанализировали 500 тысяч изображений асан для обучения нейросети, пояснили в Zenia Yoga.

Также отмечается, что за последние 3 месяца число новых пользователей Zenia Yoga выросло на 30%. Под влиянием пандемии «70% инструкторов йоги перешли на занятия онлайн и 90% планируют продолжить работу в таком формате после снятия ограничений», рассказал сооснователь стартапа Алексей Куров.

Zenia Yoga был запущен в декабре 2019 года. Помимо Курова, основателями сервиса являются Денис Соколов и Дмитрий Заусаев. Сейчас приложение доступно на английском языке по всему миру на iOS и Android.

Ранее в стартап инвестировали белорусская инвесткомпания Bulba Ventures и гендиректор геймдев-компании Zeptolab Михаил Лялин.

Фото: Zenia Yoga