Volkswagen ведет переговоры с Huawei о покупке технологий автономного вождения

Volkswagen ведет переговоры с Huawei о приобретении бизнес-юнита, занимающегося в компании разработкой интеллектуальных решений для автономного вождения.

По данным немецкого журнала Manager Magazin, ссылающегося на внутренние источники, речь идет о миллиардной сделке.

Бизнес-юнит, занимающийся в Huawei технологиями интеллектуального автономного вождения, появился в 2019 году. Тогда многие задавалась вопросом, не намеревается ли китайский гигант разрабатывать собственные автомобили.

С тех пор фирма неоднократно отрицала какие-либо производственные планы и говорила, что останется лишь поставщиком решений для автомобильных брендов.

Для Volkswagen идея создания беспилотников очевидно интереса. Корпорация уже заключила партнерство с Argo AI, стартапом из Питтсбурга, также разрабатывающим интеллектуальные решения для автомобилей. И логично, что подобного же союзника VW ищет в Китае.

Немецкий журнал отмечает, что переговоры начались в непростое для компании время. В январе Huawei покинул глава заинтересовавшего VW бизнес-юнита Су Цзин.

Компания Huawei уже прилично вложилась в развитие технологий интеллектуального вождения, поэтому сделка обещает быть одной из самых крупных на рынке беспилотников.

В 2021 году на разработки для автономного вождения корпорация планировала потратить порядка $1 млрд. И у представителей рынка возникает вопрос, почему бы после таких инвестиций компания могла задуматься о переговорах по продаже?

На запросы TechCrunch и Reuters, которые обратились в компании за комментариями после появления новости, ответа ни от Volkswagen, ни от Huawei не последовало.

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Фото на обложке: Julian Hochgesang / Unsplash