Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в образовательный стартап Examis

Деньги привлечены на масштабирование продаж. Компания последний год тестировала основные продуктовые и маркетинговые гипотезы и готова к масштабированию, сообщил Волошин.

Examis — сервис, который помогает подготовиться к единому госэкзамену.

«Компания занимается подготовкой к ЕГЭ, но в отличии от многих других игроков на рынке делает это на понятном школьникам языке. Преподавателями являются бывшие 100-балльники, которые не просто "натаскивают" на конкретный экзамен, а повышают мотивацию к изучению предмета», — рассказал Волошин.

План компании по выручке на 2020-2021 учебный год составляет более 80 млн рублей.

«Инвестиции в проекты, занимающиеся подготовкой к ЕГЭ мне видятся одними из самых перспективных на отечественном образовательном рынке. Я жду серьезный рост запроса со стороны родителей на этот вид подготовки школьников», — рассказал предприниматель.

ООО «Экзамис» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. По данным ЕГРЮЛ, гендиректору компании Николаю Близнецову принадлежит 85%. 10% у Дмитрия Волошина, 5% — у Владислава Белау.

Дмитрий Волошин — сооснователь Otus.ru, частный инвестор и ментор образовательных проектов. Бывший директор образовательных программ Mail.ru Group.

Ранее предприниматель вложился в HR-стартап Sola, проект по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio и компанию «Лингва-эксперт», которая развивает онлайн-школы польского и чешского языков.

Фото: Halfpoint / Shutterstock