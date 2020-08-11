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Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в образовательный стартап Examis

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин инвестировал в образовательный проект Examis. Оценка стартапа составляет 60 млн рублей. Волошин получил 10% в компании.

Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в образовательный стартап Examis

Деньги привлечены на масштабирование продаж. Компания последний год тестировала основные продуктовые и маркетинговые гипотезы и готова к масштабированию, сообщил Волошин.

Examis — сервис, который помогает подготовиться к единому госэкзамену. 

«Компания занимается подготовкой к ЕГЭ, но в отличии от многих других игроков на рынке делает это на понятном школьникам языке. Преподавателями являются бывшие 100-балльники, которые не просто "натаскивают" на конкретный экзамен, а повышают мотивацию к изучению предмета», — рассказал Волошин.

План компании по выручке на 2020-2021 учебный год составляет более 80 млн рублей.

«Инвестиции в проекты, занимающиеся подготовкой к ЕГЭ мне видятся одними из самых перспективных на отечественном образовательном рынке. Я жду серьезный рост запроса со стороны родителей на этот вид подготовки школьников», — рассказал предприниматель.

ООО «Экзамис» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. По данным ЕГРЮЛ, гендиректору компании Николаю Близнецову принадлежит 85%. 10% у Дмитрия Волошина, 5% — у Владислава Белау. 

Дмитрий Волошин — сооснователь Otus.ru, частный инвестор и ментор образовательных проектов. Бывший директор образовательных программ Mail.ru Group.

Ранее предприниматель вложился в HR-стартап Sola, проект по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio и компанию «Лингва-эксперт», которая развивает онлайн-школы польского и чешского языков.

Фото: Halfpoint / Shutterstock

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