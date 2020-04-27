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Предприниматель Дмитрий Волошин объявил о поиске EdTech и HRTech-проектов для инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь Otus и других проектов в сфере EdTech Дмитрий Волошин объявил о поиске двух проектов в сферах EdTech и HRTech, в которые готов инвестировать от 5 до 15 млн рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Предприниматель Дмитрий Волошин объявил о поиске EdTech и HRTech-проектов для инвестиций

Он уточнил, что два месяца назад занялся частными инвестициями и провел две сделки. Rusbase ранее сообщал об инвестициях Волошина в проект по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio, а также открытии нового бизнеса в сфере консалтинга — проекте «Креатера».

Предприниматель отдаст предпочтение проектам с перспективой выхода за рубеж. Писать Волошину можно на Facebook.

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