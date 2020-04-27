Новости
Предприниматель Дмитрий Волошин объявил о поиске EdTech и HRTech-проектов для инвестиций
Новости
Анастасия Марьина
Сооснователь Otus и других проектов в сфере EdTech Дмитрий Волошин объявил о поиске двух проектов в сферах EdTech и HRTech, в которые готов инвестировать от 5 до 15 млн рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Предприниматель Дмитрий Волошин объявил о поиске EdTech и HRTech-проектов для инвестицийАнастасия Марьина
Он уточнил, что два месяца назад занялся частными инвестициями и провел две сделки. Rusbase ранее сообщал об инвестициях Волошина в проект по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio, а также открытии нового бизнеса в сфере консалтинга — проекте «Креатера».
Предприниматель отдаст предпочтение проектам с перспективой выхода за рубеж. Писать Волошину можно на Facebook.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма