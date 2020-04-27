Сооснователь Otus и других проектов в сфере EdTech Дмитрий Волошин объявил о поиске двух проектов в сферах EdTech и HRTech, в которые готов инвестировать от 5 до 15 млн рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Предприниматель Дмитрий Волошин объявил о поиске EdTech и HRTech-проектов для инвестиций