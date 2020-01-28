SEC: Аркадий Волож сможет продавать акции «Яндекса» с 23 января

Согласно документам SEC, Воложу принадлежат 456,596 акций класса А и опцион на покупку 150 тысяч акций того же класса. Его семейному фонду принадлежит 32,2 млн акций класса В.



Вместе они составляют 9.9% долю в акционерном капитале «Яндекса» и 48,6% голосующих акций. Полная распродажа акций сократит эти цифры до 0,6% и 47,2% соответственно.



По плану, представленному SEC, Волож и фонд могут продать около 2 млн акций класса А. Под это правило подпадают и конвертированные акции класса В.



Лимит продаж — 8335 бумаг в день. Начинать продажи можно будет с 23 января 2020 года.



По состоянию на 20:48 мск 22 января стоимость одной акции «Яндекса» на бирже Nasdaq равнялась $45,5.



27 ноября 2019 года акции «Яндекса» побили исторический рекорд на Московской бирже. Это произошло на фоне новостей о встрече президента Владимира Путина с представителями компании для подписания закона, благодаря которому компания сможет зарегистрировать некоммерческий Фонд общественных интересов (ФИИ).



ФИИ, создание которого было анонсировано 18 ноября, должен стать управляющим органом в компании. Фонд получит право вето на решения «Яндекса» по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. ФИИ будет состоять из из представителей российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании.

Фото: Kate Krav-Rude / Shutterstock