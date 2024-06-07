Фонд «Восход» на платформе «Атомайз» впервые в России запустил венчурные ЦФА

Венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА). Планируется выпустить токены на 260 млн рублей. Заявки принимаются до 8 июля.

Привлеченные средства пойдут на развитие фудтех-стартапа Qummy. Компания планирует преобразовать статус с ООО в АО и провести pre-IPO в 2025 году.

Сделка доступна только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет состоять из 2,6 тыс. ЦФА по 100 тыс. рублей. Минимальный чек составит 500 тыс. рублей. Досрочное погашение и дробление не предусмотрены.

Управляющий партнер фонда Руслан Саркисов отметил, что инструмент позволяет снизить входной порог на венчурный рынок и снизить риски.

Qummy был основан в 2019 году. Компания готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю нужно разогреть еду в специальной робот-печи.

Компания недавно завершила инвестиционный раунд на 93 млн рублей, включающий инвестиции от фонда «Восход», Moscow Seed Fund и других. В ближайшие три года Qummy может выйти на IPO.

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