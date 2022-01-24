Острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году — глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения спрогнозировал завершение острой фазы пандемии COVID-19 уже в этом году. Но для этого необходимо выполнить несколько условий, в частности вакцинировать определенный процент населения каждой страны.

По словам Тедроса Адана Гебрейсуса, самую опасную фазу пандемии коронавируса можно завершить в 2022 году. Для того, чтобы этого достичь, нужно вакцинировать 70% населения каждой страны, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако, по словам Гебрейсуса, в той же Африке ни разу не прививались от COVID-19 85% населения местных стран. Уровень вакцинации всего населения планеты на конец 2021 года составил всего 40%, уточнил глава ВОЗ.

По словам Гебрейсуса, на неделе 17-23 января текущего года каждые 12 секунд один человек погибал от последствий COVID-19, каждые 3 секунды фиксировались 100 новых случаев заболевания коронавирусом.

Чтобы остановить острую фазу COVID-19 необходимо также сделать доступным каждому жителю Земли полноценное лечение от него – кислород, медикаменты, оборудование – в каждом медицинском учреждении, считает глава ВОЗ.

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Фото на обложке: Reuters