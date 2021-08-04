ВОЗ призвала ввести мораторий на повторные прививки от COVID-19

В ВОЗ выступили за введение моратория на повторные прививки от COVID-19. С таким призывом выступил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. По его словам, это позволит вакцинировать население в бедных странах.
Глава ВОЗ считает, что запрет следовало бы ввести в богатых странах, где значительная часть населения уже полностью вакцинирована, чтобы «сэкономить» дозы препаратов для бедных стран.
«ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», – цитирует главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса агентство Associated Press (AP) (цитата по «Интерфакс»).
Гебрейесус также призвал страны «большой двадцатки» взять на себя больше обязательств по достижению общемировых задач по вакцинации.
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