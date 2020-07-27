Сооснователь Apple подал в суд на YouTube и Google

Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google. Он обвинил компании в том, что они допустили размещение мошеннической рекламы с раздачей биткоинов от его имени. Об этом пишет Coindesk.

Возняк — один из 18 истцов, которые пытаются взыскать с компаний компенсацию вреда. Также они хотят, чтобы YouTube удалил видеозаписи с раздачей биткоинов.

Авторы иска предоставили скриншоты, на которых видно, что мошенники использовали изображения и видеозаписи с Возняком для раздачи биткоинов в прямом эфире. Злоумышленники просят пользователей отправить криптовалюту на определенный адрес и обещают вернуть в два раза больше.

Истцы утверждают, что в мошеннических видео, кроме Возняка, используются изображения Билла Гейтса, Илона Маска и Майкла Делла.

«YouTube предлагает постоянный поток мошеннических видеозаписей, в которых обманным путем используются изображения и видеозаписи с истцом Стивом Возняком и другими известными бизнесменами из IT-отрасли, что уже привело к ущербу пользователей на миллионы долларов», — говорится в иске.

Сооснователь Apple считает, что YouTube и Google нарушают право на публичное использование его образа, способствуют мошенничеству и не предпринимают необходимых мер для защиты пользователей. Авторы иска требуют изъять у ответчиков всю прибыль, полученную от мошеннической рекламы.

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock