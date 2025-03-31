«Коммерсантъ» узнал подробности о возобновлении работы LG в России

Основной рост выручки ООО «ЛГ Электроникс Рус», российского юрлица LG, связан с перепродажей электроники, от которой компания получила 38 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Ранее Русбейс выяснил, что выручка российской «дочки» LG выросла на 12% в 2024 году, до 41,5 млрд рублей.

Газета пишет, что южнокорейская компания, ушедшая из страны в 2022 году, начала размораживать свое производство в России. По словам одного из источников, LG расконсервировала завод в Подмосковье, однако продукция с него поставляется в страны СНГ.

Директор департамента бытовой техники «Марвел-дистрибуции» Лариса Сенина добавила, что LG восстановила производство в России, «однако в очень небольших объемах, соблюдая при этом санкционные требования». По словам эксперта, если LG полноценно вернется в страну, то за пару лет сможет занять около 20–30% рынка в физическом выражении в сегменте холодильников, стиральных машин и телевизоров.

О том, что LG частично возобновила производство на заводе в Подмосковье, ранее в марте сообщили два источника Русбейс. Один из них говорил, что компания начала снова изготавливать холодильники и стиральные машины. Другой собеседник сказал, что завод поставлял продукцию в Белоруссию, но теперь начнет прямые поставки в Россию. Источник «Коммерсанта» на рынке бытовой техники утверждает, что LG возобновила производство только стиральных машин, а телевизоры поставляет из Белоруссии.

В конце марта в LG сообщили, что провели пробный перезапуск предприятия в Москве. В компании отмечали, что хотят предотвратить износ оборудования, которое простаивает с начала военной операции на Украине.

Выручка ООО «ЛГ Электроникс Рус» в 2024 году выросла на 12%, до 41,5 млрд рублей, писал ранее Русбейс. Этот показатель увеличился впервые с 2022 года — тогда он сократился в два раза (до 55,4 млрд рублей). В 2023 году выручка уменьшилась еще на 33% и составила 36,8 млрд рублей.

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