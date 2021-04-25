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В NASA сообщили дату возвращения корабля Crew Dragon на Землю

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернется с Международной космической станции на Землю 28 апреля. Как сообщили в NASA, он приводнится в одной из семи выбранных зон.

В NASA сообщили дату возвращения корабля Crew Dragon на Землю

Согласно планам, он отстыкуется от МКС в 7:05 по времени Восточного побережья США, а приводнится в 12:40.

«Crew Dragon автономно отстыкуется, покинет космическую станцию и приводнится в одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды», — отметили в NASA.

На Crew Dragon будут возвращаться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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Фото: Ingus Kruklitis/shutterstock

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