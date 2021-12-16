Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Врач предупредила о возможных приступах удушья из-за домашних Wi-Fi роутеров

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина предупредила пользователей о возможных приступах удушья и поверхностном сне из-за постоянно включенных домашних Wi-Fi роутеров.

Врач предупредила о возможных приступах удушья из-за домашних Wi-Fi роутеров

К проблемам со здоровьем может привести электромагнитное излучение, самочувствие особенно ухудшается в помещениях, где много включенных электроприборов, пишет издание Gazeta.ru.

Среди симптомов медик отметила головокружение, тошноту, утомляемость, снижение памяти и головную боль. Не исключены гипертонические кризы и приступы удушья, но они фиксируются у одного из тысячи при гиперчувствительности.

Постоянное использование интернета в присутствии излучения Wi-Fi приводит к поверхностному сну.

Врач добавила, что полного исследования влияния излучения на человека пока нет, но во многих странах начинают вводить рекомендации по использованию гаджетов с отключенным Wi-Fi. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 ЗОЖ-привычек, которые можно легко вписать в рабочий режим
  2. 2 Мы не просто новый инвестор в сфере wellness
  3. 3 В России в 1,5 раза выросли продажи премиальных смартфонов
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов

ВОЗМОЖНОСТИ

16 декабря 2021

ISS HACK

16 декабря 2021

Инновации речного транспорта Москвы

17 декабря 2021

Neti.Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ