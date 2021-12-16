Врач предупредила о возможных приступах удушья из-за домашних Wi-Fi роутеров

К проблемам со здоровьем может привести электромагнитное излучение, самочувствие особенно ухудшается в помещениях, где много включенных электроприборов, пишет издание Gazeta.ru.

Среди симптомов медик отметила головокружение, тошноту, утомляемость, снижение памяти и головную боль. Не исключены гипертонические кризы и приступы удушья, но они фиксируются у одного из тысячи при гиперчувствительности.

Постоянное использование интернета в присутствии излучения Wi-Fi приводит к поверхностному сну.

Врач добавила, что полного исследования влияния излучения на человека пока нет, но во многих странах начинают вводить рекомендации по использованию гаджетов с отключенным Wi-Fi.

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Фото на обложке: Unsplash