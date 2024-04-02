ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ при подготовке курсовых и дипломов

Высшая школа экономики запустила конкурс ИИ-решений искусственного интеллекта для подготовки дипломов, в рамках которого будет оцениваться использование студентами инструментов на основе генеративных моделей при подготовке выпускных квалификационных работ. Во ВШЭ отмечают, что современный специалист должен освоить ИИ-инструменты и уметь выполнять с их помощью широкий круг задач.
Учащиеся на всех бакалаврских и магистерских программах вуза должны будут показать свои навыки в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы квалификационных работ подробно опишут, какие именно инструменты применяли и для каких конкретно задач.
Как отметили в НИУ ВШЭ, большинство студентов уже активно используют нейросети, это стало частью образовательного процесса.
Согласно данным недавнего опроса онлайн-кампуса, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе: 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% — над эссе.
«Можно сказать, что современный специалист в ближайшее время должен уметь “считать, читать, писать, рисовать” с помощью искусственного интеллекта, это становится частью профессиональных компетенций. И это касается всех направлений образования», — приводит пресс-служба ВШЭ слова проректора Сергея Рощина.
Оценивать работы в рамках конкурса будет экспертная комиссия по ряду критериев: уровень сложности решаемых задач, этичность и целесообразность использование ИИ-технологии.
Троих авторов самых успешных работ наградят стипендиями, также они смогут поучаствовать в интенсивах по теме ИИ за счет университета.
Первым российским вузом, который одобрил использование чат-ботов на базе ИИ при подготовке курсовых и дипломных работ, стал Московский городской педагогический университет (МГПУ). Летом 2023 года ученый совет образовательного учреждения пришел к выводу, что применение ИИ-технологий помогает развивать у учащихся навыки анализа и обработки данных.
До этого студент РГГУ Александр Жадан использовал ChatGPT для написания диплома. Нейросеть подготовила работу на тему управления всего за 23 часа, а студент благополучно защитил ее.
Фото на обложке: Chinnapong /
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