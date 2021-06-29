«ВТБ» и «Сколково» начали новый отбор технологических стартапов в корпоративный акселератор банка

«ВТБ» и «Сколково» начали отбор технологических стартапов в корпоративный акселератора банка. В программу попадут не менее 30 проектов. Заявки принимаются до 9 августа.

К участию в акселераторе допускаются команды, оформленные как юрлицо или ИП в России или за рубежом. Продукт проекта должен быть готов к пилотированию, уточнили в пресс-службе «ВТБ».

Подать заявку можно на сайте до 9 августа.

Приоритетные направления отбора:

цифровые клиентские пути;

сервисы для обслуживания клиентов;

небанковские сервисы для В2С-клиентов;

автоматизация внутренних процессов;

решения в области безопасности;

сервисы для корпоративных клиентов;

цифровые решения для розничного бизнеса;

сервисы для служб взыскания.

«Акселератор “ВТБ” является самым быстрым способом поиска бизнес-заказчика и запуска совместного пилота при поддержке топ-менеджеров банка», – отметил директор центра инноваций в финансовой сфере Фонда «Сколково» Павел Новиков.

Участники акселератора получат доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе банка, а также смогут запустить и реализовать оплачиваемые пилотные проекты, в случае их успеха – масштабировать в рамках промышленных внедрений.

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