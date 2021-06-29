Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«ВТБ» и «Сколково» начали новый отбор технологических стартапов в корпоративный акселератор банка

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВТБ» и «Сколково» начали отбор технологических стартапов в корпоративный акселератора банка. В программу попадут не менее 30 проектов. Заявки принимаются до 9 августа.

«ВТБ» и «Сколково» начали новый отбор технологических стартапов в корпоративный акселератор банка

К участию в акселераторе допускаются команды, оформленные как юрлицо или ИП в России или за рубежом. Продукт проекта должен быть готов к пилотированию, уточнили в пресс-службе «ВТБ».

Подать заявку можно на сайте до 9 августа. 

Приоритетные направления отбора:

  • цифровые клиентские пути;
  • сервисы для обслуживания клиентов;
  • небанковские сервисы для В2С-клиентов;
  • автоматизация внутренних процессов;
  • решения в области безопасности;
  • сервисы для корпоративных клиентов;
  • цифровые решения для розничного бизнеса;
  • сервисы для служб взыскания.

«Акселератор “ВТБ” является самым быстрым способом поиска бизнес-заказчика и запуска совместного пилота при поддержке топ-менеджеров банка», – отметил директор центра инноваций в финансовой сфере Фонда «Сколково» Павел Новиков.

Участники акселератора получат доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе банка, а также смогут запустить и реализовать оплачиваемые пилотные проекты, в случае их успеха – масштабировать в рамках промышленных внедрений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский разработчик систем защиты от DDoS-атак StormWall начал работать в США
  2. 2 «ЭкспоКапитал» запустил второй фонд с целевым объемом $30 млн
  3. 3 «ВКонтакте» добавила раздел с объявлениями в сообщества по интересам чтобы не допускать «барахолок»
  4. 4 Венчурная студия Prequel будет ежегодно инвестировать $10 млн в ИИ и visual art стартапы
  5. 5 За продуктами и в метро по QR-коду: власти Москвы допустили новые ограничения

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

30 июня 2021

Altairika challenge

30 июня 2021

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ