«ВТБ» и «Сколково» начали новый отбор технологических стартапов в корпоративный акселератор банка

«ВТБ» и «Сколково» начали отбор технологических стартапов в корпоративный акселератора банка. В программу попадут не менее 30 проектов. Заявки принимаются до 9 августа.
К участию в акселераторе допускаются команды, оформленные как юрлицо или ИП в России или за рубежом. Продукт проекта должен быть готов к пилотированию, уточнили в пресс-службе «ВТБ».
Подать заявку можно на сайте до 9 августа.
Приоритетные направления отбора:
- цифровые клиентские пути;
- сервисы для обслуживания клиентов;
- небанковские сервисы для В2С-клиентов;
- автоматизация внутренних процессов;
- решения в области безопасности;
- сервисы для корпоративных клиентов;
- цифровые решения для розничного бизнеса;
- сервисы для служб взыскания.
«Акселератор “ВТБ” является самым быстрым способом поиска бизнес-заказчика и запуска совместного пилота при поддержке топ-менеджеров банка», – отметил директор центра инноваций в финансовой сфере Фонда «Сколково» Павел Новиков.
Участники акселератора получат доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе банка, а также смогут запустить и реализовать оплачиваемые пилотные проекты, в случае их успеха – масштабировать в рамках промышленных внедрений.
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