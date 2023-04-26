ВТБ запустит цифровой банк в VK до конца апреля

ВТБ запустит цифровой банк на платформе чат-ботов в VK Мессенджере, сообщили в пресс-службе кредитной организации. До конца апреля банк планирует завершить тестирование.
Как указали в банке, сервис позволит клиентам проводить свыше 80% повседневных операций внутри соцсети «ВКонтакте».
Банк в VK заработает в мобильной версии соцсети на всех устройствах, в том числе на смартфонах на iOS и Android, сообщил заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников.
Какие операции можно проводить в онлайн-банке ВТБ в VK Мессенджере:
- Переводить средства через СБП
- Оплачивать различные счета
- Оплачивать добавленные в ВТБ Онлайн подписки (налоги, штрафы ГИБДД, квитанции ЖКХ услуги образования)
- Пополнять счет мобильного телефона
При этом скорость операций увеличится вдвое по сравнению с интернет-банком.
Система безопасности сервиса обеспечена двухэтапной авторизацией — в социальной сети и в учетной записи онлайн-банка. При этом если в течение пяти минут после авторизации клиент не совершит никаких действий, сессия завершится автоматически.
Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту следует найти в приложении «ВКонтакте» официальное сообщество ВТБ. В банке предупреждают, что напротив названия группы банка обязательно должна стоять синяя галочка верификации аккаунта.
В январе ВТБ запустил мобильный банкинг в мессенджере Telegram. Уже весной Роскомнадзор запретил кредитным организациям оказывать услуги через зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, несмотря на возражения Ассоциации банков России.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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