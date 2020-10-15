Российская венчурная компания (РВК) и Сеченовский университет запустили программу развития предпринимательства в сфере биомедицины и технологий здравоохранения. Новый курс будет внедрен в более, чем 10 вузах в 2020-2021 учебном году. Для этого создатели программы провели обучение преподавателей вузов-операторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

В российских вузах появится курс по предпринимательству в MedTech