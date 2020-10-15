Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В российских вузах появится курс по предпринимательству в MedTech

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российская венчурная компания (РВК) и Сеченовский университет запустили программу развития предпринимательства в сфере биомедицины и технологий здравоохранения. Новый курс будет внедрен в более, чем 10 вузах в 2020-2021 учебном году. Для этого создатели программы провели обучение преподавателей вузов-операторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

В российских вузах появится курс по предпринимательству в MedTech

В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты из ведущих университетов, представители стартапов, фондов, крупных фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы «Хелснет» и «Нейронет».

Курс вместил в себя темы общего предпринимательства и специализированных отраслей здравоохранения.

Тематика курса в том числе обусловлена:

  • сложностью технологического цикла разработки медицинского продукта,
  • необходимостью многофазных клинических испытаний лекарственных средств и медизделий,
  • нюансами государственной и международной регуляторики медицины.

В 2020-2021 учебном году курс по развитию MedTech предпринимательства будет внедрен в более, чем 10 вузах России, включая СибГМУ, СамГМУ, НИЯУ МИФИ и других. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии. 

Отмечается, что в ходе обучения студенты, магистры и аспиранты будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения.

«Мировой рынок лекарственных препаратов постоянно растет и становится одним из драйверов развития высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей — медицины и фармацевтики. Эти отрасли ... способствуют привлечению дополнительных инвестиций в Российскую Федерацию»,— отмечает директор института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Фото: PaO_STUDIO / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

16 октября 2020

Znak Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма