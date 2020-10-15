В российских вузах появится курс по предпринимательству в MedTech
Российская венчурная компания (РВК) и Сеченовский университет запустили программу развития предпринимательства в сфере биомедицины и технологий здравоохранения. Новый курс будет внедрен в более, чем 10 вузах в 2020-2021 учебном году. Для этого создатели программы провели обучение преподавателей вузов-операторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.
В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты из ведущих университетов, представители стартапов, фондов, крупных фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы «Хелснет» и «Нейронет».
Курс вместил в себя темы общего предпринимательства и специализированных отраслей здравоохранения.
Тематика курса в том числе обусловлена:
- сложностью технологического цикла разработки медицинского продукта,
- необходимостью многофазных клинических испытаний лекарственных средств и медизделий,
- нюансами государственной и международной регуляторики медицины.
В 2020-2021 учебном году курс по развитию MedTech предпринимательства будет внедрен в более, чем 10 вузах России, включая СибГМУ, СамГМУ, НИЯУ МИФИ и других. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии.
Отмечается, что в ходе обучения студенты, магистры и аспиранты будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения.
«Мировой рынок лекарственных препаратов постоянно растет и становится одним из драйверов развития высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей — медицины и фармацевтики. Эти отрасли ... способствуют привлечению дополнительных инвестиций в Российскую Федерацию»,— отмечает директор института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Фото: PaO_STUDIO / Shutterstock
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