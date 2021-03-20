Выдача электронных паспортов в России начнется в 2021 году

С 1 декабря 2021 года жители Москвы смогут оформить и получить электронные паспорта. В других регионах страны такая возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая смарт-карта формата банковской карты. На ней будут указаны ФИО, дата рождения и некоторые другие данные человека. Также там разместят фотографию и специальный чип.

В чипе будет содержаться вся информация о гражданине, включая отпечатки пальцев, пояснили в Минцифры.

В дополнение к такому паспорту жители России смогут установить мобильное приложение. Оно будет выполнять функции удостоверяющего документа. Как отмечают в Минцифры, на старте проекта в 2021 году мест, где будет приниматься мобильный идентификатор личности, будет не много. Но список будет расширяться.

Запланировано, что в 2021-2022 годах приложение можно будет использовать для порталов госуслуг, при обращениях в МФЦ, покупке алкоголя и табака, получении услуг у операторов сотовой связи, проходе в здания с пропускным режимом, а также для заключения договоров, в том числе трудовых.

По заявлению Минцифры, впоследствии на чип можно будет записать данные и других документов, например, водительского удостоверения.

Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным.

Ранее начало выпуска электронных паспортов было запланировано на 2020 год. Тогда отмечалось. что срок действия документа составит 10 лет.

С 7 марта в России вступил в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений о рабочем стаже в электронные трудовые книжки.

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Фото: HQuality / Shutterstock