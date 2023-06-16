Вакансия менеджера по рекламе стала лидером по росту предлагаемых зарплат — исследование

Минувшей весной количество вакансий в России выросло на 28% по сравнению с зимним периодом. На некоторых позициях изменилось предложение по оплате труда. На первом месте по росту предлагаемых зарплат — вакансия менеджера по рекламе, прирост составил 68%, выяснила «Авито.Работа».

Второе место по увеличению зарплатного предложения заняла вакансия актера (64%), на третьем месте — репетиторы, прирост составил 44%. Четвертую позицию заняла вакансия промоутера, работодатель готов платить на 29% больше. Также выросли предложения для монолитчиков (на 28%) и аниматоров (28%).

Динамика зарплатных предложений по регионам

В столице самый существенный прирост средней предлагаемой заработной платы отмечается у переводчиков — 52%. В Санкт-Петербурге предложение на рынке труда стало более выгодным для барменов (45%) и фотографов (44%).

В Екатеринбурге seo-специалистам весной стали предлагать доход на 63% больше, чем зимой. В Казани на 72% выросло предложение для дорожных рабочих. Это связывают со строительством крупных трасс и магистралей в регионе.

На юге традиционно перед началом сезона растет предложение в сфере туризма, прирост в хостесе составил 71%. В Тюмени увеличилось предложение для архитекторов (66%), в Челябинске — для строителей (53%).

Как показало исследование «ПлатФакт» и Русской школы управления, в 2023 году 74% российских компаний малого бизнеса повысили расходы на зарплаты своим сотрудникам.

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