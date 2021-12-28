Почти треть россиян стали сортировать отходы

Более 30% россиян стали сортировать отходы. Разделяют и выбрасывают мусор в разные контейнеры 32% граждан. Лидерами по раздельному сбору оказались Чукотка и Воронежская область, а «аутсайдерами» — Чечня и Дагестан.

В опросе «Российского экологического оператора» участвовало 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах. Он проводился для подготовки «Зеленого рейтинга», отражающего эффективность обращения населения с бытовыми отходами, сообщил РБК.

По данным опроса РЭО, 93% россиян «в той или иной степени» осведомлены о том, как сортировать отходы. Из них 55% имеют общее представление об этом, 38% — знают в деталях. Только 6% опрошенных вообще ничего не знают о том, как сортировать отходы, еще 1% затруднился ответить.

На практике применяют знания 39% россиян. Из них 20% опрошенных сортируют дома отходы в разные контейнеры, 19% — сортируют в разные контейнеры, а также отдельные фракции вторсырье. Еще 61% не занимаются дома сортировкой мусора, мотивируя это преимущественно тем, что в шаговой доступности отсутствуют контейнеры, куда можно выбросить сухой мусор, содержащий вторсырье.

В исследовании говорится, что одна из причин — это недостаток контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Более 60% граждан отметили, что в месте их проживания есть контейнеры для разных видов отходов, а значит, многие из тех, кто готов заниматься сортировкой, не могут этого сделать в силу объективных причин.

«С одной стороны, очередное расхождение между декларируемыми теоретическими знаниями и низким уровнем их практического применения может быть вновь обусловлено нехваткой контейнеров для раздельного сбора мусора, с другой — значимым фактором является и то, что ответственность за непосредственный выброс мусора лежит на другом члене семьи, в которой проживает респондент», — заключили в РЭО.

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