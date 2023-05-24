Wildberries снизил комиссию для продавцов бытовой техники и электроники

Маркетплейс Wildberries с 24 мая снижает комиссию от 2% для продавцов бытовой техники и электроники. Сейчас комиссия в этой категории составляет 17%.

Решение коснется продавцов более 500 предметов бытовой техники и электроники, в частности роботов-пылесосов, компьютеров, игровых консолей и техники для кухни. В отдельных категориях, например при реализации ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж, пишет «Коммерсантъ».

Сниженная комиссия сократит расходы продавцов на ведение онлайн-бизнеса. В будущем благодаря этой мере они смогут расширить ассортимент техники и электроники в сегментах, где на сейчас наблюдается наибольший дефицит предложений для покупателей.

Ранее Wildberries завершил проверку 60% из 300 продавцов, которые подозреваются в использовании «серых» схем продвижения на платформе и установил их причастность к этому процессу.

11 мая продавцы Wildberries устроили митинг из-за списания миллионов рублей за «рекламные услуги». Позднее адвокат поставщиков маркетплейса сообщила, что Wildberries ночью 11 мая списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги». Wildberries 12 мая сообщил, что договорился с продавцами и приостановил начисления за рекламу на время следственных действий.

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