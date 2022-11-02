Wildberries потратит рекордные 13,7 млрд рублей на распродажу в «День холостяка»

Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в поддержку российских предпринимателей во время международной распродажи «День холостяка». Это максимальный показатель за всю истори. компании. Всемирный день шопинга пройдет на площадке 2-14 ноября. Об этом RB рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Инвестиции помогут продавцам, участвующих в распродажах, нарастить объемы продаж, а покупателям — приобрести электронику и бытовую технику, одежду и обувь, и даже товары первой необходимости по самым выгодным ценам.

Для участников распродажи Wildberries снизит собственную комиссию на 15%, ее минимальный размер составит 3%. Площадка запустит рекламную кампанию с помощью ТВ, sms-рассылок, push-уведомлений, акционные товары отметят яркими плашками на сайте и в мобильных приложениях.

В 2021 году Wildberries увеличил размер инвестиций в проведение крупных ноябрьских распродаж «День Холостяка» и «Черная пятница» в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом — до 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тогда же на поддержку продавцов во время ноябрьских распродаж инвестиции направят также Ozon и «AliExpress Россия» — 2 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно.

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