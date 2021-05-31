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На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудников

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 июня состоится онлайн-марафон Wellbeing Marketplace, во время которого эксперты обсудят тренды корпоративных wellbeing-программ, а компании представят свои решения для поддержания благополучия сотрудников.

На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудников

В программе мероприятия — онлайн-экскурсии по платформам и приложениям, обзор рынка поставщиков, тренинги, презентации и нетворкинг.

Спикеры обсудят:

  • как в России и мире развивается направление wellbeing;
  • что нужно сделать, чтобы определить уровень стресса и благополучия персонала;
  • каких ошибок лучше избегать.

Перед участниками выступят:

  • Юлия Санина, директор по персоналу и оргразвитию «Работа.ру»;
  • Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-Медиа»;
  • Станислав Нагерняк, главный редактор журнала «Льготы и Бенефиты»;
  • Мария Вегеш, генеральный директор prm.service.com.

Подробности доступны на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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