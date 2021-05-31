30 июня состоится онлайн-марафон Wellbeing Marketplace, во время которого эксперты обсудят тренды корпоративных wellbeing-программ, а компании представят свои решения для поддержания благополучия сотрудников.

На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудников