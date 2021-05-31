На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудников

Евгения Хрисанфова
30 июня состоится онлайн-марафон Wellbeing Marketplace, во время которого эксперты обсудят тренды корпоративных wellbeing-программ, а компании представят свои решения для поддержания благополучия сотрудников.
На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудниковЕвгения Хрисанфова
В программе мероприятия — онлайн-экскурсии по платформам и приложениям, обзор рынка поставщиков, тренинги, презентации и нетворкинг.
Спикеры обсудят:
- как в России и мире развивается направление wellbeing;
- что нужно сделать, чтобы определить уровень стресса и благополучия персонала;
- каких ошибок лучше избегать.
Перед участниками выступят:
- Юлия Санина, директор по персоналу и оргразвитию «Работа.ру»;
- Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-Медиа»;
- Станислав Нагерняк, главный редактор журнала «Льготы и Бенефиты»;
- Мария Вегеш, генеральный директор prm.service.com.
Подробности доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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