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Western Union и «Золотая корона» предупредили о сложностях с переводами в Китай из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» предупредили пользователей о проблемах с получением переводов в Китае. Местные банки из-за коронавируса закрывают свои отделения, где можно получить деньги. Об этом пишет РБК.

Western Union и «Золотая корона» предупредили о сложностях с переводами в Китай из-за коронавируса

В Western Union заявили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом. Из-за распространения инфекции время работы банковских отделений в пострадавших регионах Китая «может отличаться от стандартного».

В компании рекомендовали получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров. Раскрывать финансовые последствия затруднений в платежной системе не стали.

В «Золотой короне» рассказали, что не все точки в Китае обслуживают клиентов. Правда, в компании не уточнили, сколько именно точек закрыто. В платежной системе признали, что проблемы с выдачей переводов привели к снижению объема отправленных денег, но пока ситуация касается только Китая.

Узнать, какие пункты партнеров Western Union работают в Китае, можно на сайте компании. По «Золотой короне» можно получить информацию по телефону горячей линии местного партнера — Postal Savings Bank of China.

Фото: MDOGAN / Shutterstock.com

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