WhatsApp разрешит привязывать больше устройств к одной учётной записи

В ближайшем будущем WhatsApp предоставит возможность пользоваться мессенджером сразу на нескольких устройствах: к одной учётной записи можно будет подключить до 4 устройств. Также компания расширит функционал автоматически удаляемых сообщений.
Как заявил Цукерберг агентству WaBetaInfo, поддержка данной функции появится «скоро».
Это была большая техническая задача — заставить все ваши сообщения и контент синхронизироваться между устройствами, даже если аккумулятор вашего телефона разрядился, но мы решили эту проблему и с нетерпением ждём релиза!
По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта, пользователи смогут привязать до 4 устройств к учётной записи.
Среди других новшеств, обещанных в WhatsApp, упоминается разработка специального приложения для iPad. Также команда мессенджера намерена развивать функцию автоудаления сообщений, добавив возможность отправлять изображения и видео с возможностью удаления. При этом функционал будет схож с Instagram — получатель сможет просмотреть сообщения только один раз, отметил Цукерберг.
По словам Цукерберга и Кэткарта, новые функции будут доступны пользователям в публичной бета-версии «в ближайшие месяц или два».
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Фото на обложке: BigTunaOnline /
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