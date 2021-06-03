WhatsApp разрешит привязывать больше устройств к одной учётной записи

В ближайшем будущем WhatsApp предоставит возможность пользоваться мессенджером сразу на нескольких устройствах: к одной учётной записи можно будет подключить до 4 устройств. Также компания расширит функционал автоматически удаляемых сообщений.

Как заявил Цукерберг агентству WaBetaInfo, поддержка данной функции появится «скоро».

Это была большая техническая задача — заставить все ваши сообщения и контент синхронизироваться между устройствами, даже если аккумулятор вашего телефона разрядился, но мы решили эту проблему и с нетерпением ждём релиза!

По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта, пользователи смогут привязать до 4 устройств к учётной записи.

Среди других новшеств, обещанных в WhatsApp, упоминается разработка специального приложения для iPad. Также команда мессенджера намерена развивать функцию автоудаления сообщений, добавив возможность отправлять изображения и видео с возможностью удаления. При этом функционал будет схож с Instagram — получатель сможет просмотреть сообщения только один раз, отметил Цукерберг.

По словам Цукерберга и Кэткарта, новые функции будут доступны пользователям в публичной бета-версии «в ближайшие месяц или два».

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