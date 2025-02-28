В работе WhatsApp произошел глобальный сбой 28 февраля
Вечером 28 февраля в работе WhatsApp в нескольких странах произошел массовый сбой, свидетельствует информация Downdetector.com, Downdetector.su и «Сбой.РФ». Например, о неполадках в США сообщили свыше 10 тыс. пользователей, в России — почти 5 тыс.
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Жалобы на работу мессенджера начали поступать после 18:00 мск. Пользователи заявили о проблемах с загрузкой приложения и отправкой сообщений. «Не проходят звонки и невозможно ни до кого дозвониться», — написал один из россиян на Downdetector.su.
Число жалоб на работу WhatsApp в США на Downdetector.com, фото: RB.RU
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 19:00 мск. К этому моменту о неполадках заявили свыше 3 тыс. россиян. На максимуме в 18:45 мск на «Сбой.РФ» количество жалоб на работу WhatsApp почти достигло 1 тыс. Общее число сообщений о проблемах составило почти 5 тыс.
Кроме россиян, на плохую работу WhatsApp пожаловались жители Германии (около 79 тыс. репортов), Великобритании (46 тыс.), Испании (почти 22 тыс.), США (свыше 10 тыс.), Франции (7,5 тыс.), Бельгии (5 тыс.) и других государств.
Что стало причиной сбоя, неизвестно — в компании неполадки не комментировали.
- Последний массовый сбой в работе WhatsApp произошел 11 декабря — тогда неполадки наблюдались у жителей России, США, Германии, Чехии, Словакии, Норвегии и других стран. В тот день проблемы также коснулись других сервисов Meta*: Facebook*, Instagram*, Facebook Messenger и Threads.
*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Primakov / Shutterstock / FOTODOM
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