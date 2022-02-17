Элеткросамокаты Whoosh проверят качество воздуха

Кикшеринговый сервис Whoosh и разработчик продуктов для управления качеством воздуха CityAir исследуют городскую атмосферу в Сочи с помощью мини-станций. Устройства прикрепили к рулевой стойке электросамокатов. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе Whoosh.
Внутри мини-станции установлен пылемер и сенсор диоксида азота (NO2), который образуется при работе двигателей внутреннего сгорания и в других процессах, связанных с сжиганием топлива в атмосфере.
Whoosh
Датчики на устройстве передают данные о состоянии воздуха в среднем один раз в 15 секунд, что позволяет получить достаточно точную картину состояния городского воздуха.
Авторы исследования хотят проверить эффективность мини-станций в качестве инструмента для выявления самых грязных точек в городах. В будущем данные с этих устройств будут применять для создания гиперлокальных прогнозов качества воздуха в районе, на улице, во дворе дома.
После этого местные власти смогут выбирать участки для озеленения, уборки улиц, застройки, а горожане смогут использовать данные в повседневных делах: стоит ли вывести на прогулку ребенка, заняться спортом на улице или открыть окна.
С момента запуска восемь электросамокатов передали более 3 млн измерений. Датчики в Сочи показали высокую концентрацию загрязнителей вдоль автомобильных дорог, колеблющуюся в течение дня в зависимости от часов пик — подобная картина наблюдается во всех крупных городах.
В ходе эксперимента разработчики выяснили, что парковки электросамокатов могут работать как стационарные станции мониторинга высокой точности: во время парковки устройство непрерывно измеряет качество воздуха в одной точке и может показать экологическую картину в локации по времени. Станции на соседних самокатах могут подтверждать или опровергать ее показания и таким образом страховать от сбоев, аномалий.
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Фото на обложке: Whoosh
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