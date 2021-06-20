Названы особенности названия Wi-Fi, способные сбить настройки сети

Исследователь безопасности Карл Шоу обнаружил ошибку, которая «ломает» Wi-Fi на устройствах iOS. Если сеть назвать, например, «% p% s% s% s% s% n», iPhone потеряет установленные настройки Wi-Fi.

Вернуть сеть можно, сбросив настройки («Настройки»> «Основные»> «Сброс»> «Сбросить настройки сети»), однако это явно неприятный процесс, если пользователь просто хотел избежать использования сотовых данных, пишет Карл Шоу.

Шоу отметил, что он регулярно использует подобные имена, чтобы заниматься «плохо разработанными устройствами». Он протестировал ошибку на iOS 14.4.2, и она все еще сохранялась на устройствах с iOS 14.6.

Точная причина сбоя при определенных названиях сейчас не ясна.

Engadget предполагает, что ошибка может быть связана с форматированием строки. iOS может перепутать записи с символом «%» с командами программирования и переменными.

В 2018 году ошибка, связанная с символом, уже приводила к сбою в iOS и macOS, пишет Engadget. Однако проблемы с Wi-Fi возникают редко, и подобный сбой может позволить другим пользователям легко повредить чужой телефон — например, при создании общей точки доступа. Engadget предостерег пользователей от подключения к неизвестным точкам.

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