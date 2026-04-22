Яндекс опубликовал единую модель обучения специалистов по физическому ИИ — в разработке участвовали ведущие вузы

Яндекс совместно с ведущими вузами России разработал модель подготовки студентов в сфере физического ИИ, сообщили в компании. Документ описывает требования к специалистам, работающим с роботами и автономными системами. В разработке модели компетенций участвовали НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО.

Модель компетенций специалистов в сфере физического ИИ определяет, какие знания и навыки нужны участникам команд, работающих с подобными разработками, — от инженеров до менеджеров. Например, ML-исследователь должен владеть не только математикой и архитектурами нейросетей, но и разбираться в кинематике, принципах работы сенсоров и робототехнических фреймворках.

В разработке модели компетенций участвовали НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО. Она открыта для всех образовательных организаций и может использоваться при разработке учебных программ. Кроме того, теперь можно запускать дополнительные направления по работе с физическим ИИ — на базе уже существующих в вузах образовательных программ.

Модель легла в основу образовательных программ в МАИ, ВШЭ, МИФИ, МФТИ и ИТМО. Участники программы займутся прикладными проектами, включая развитие систем восприятия и навигации для автономного транспорта.

Компания также реализует дополнительные инициативы в области физического ИИ: кружки по робототехнике для школьников, онлайн-платформу с симулятором робота и магистратуру AI Robotics в Сколтехе.

Кроме того, совместно с 13 вузами разрабатываются учебные модули, которые в новом учебном году начнут изучать более тысячи студентов.

Контекст

В конце прошлого года Яндекс запустил образовательную инициативу для преподавателей вузов и планирует вложить в неё более 400 млн рублей в 2026 году. Программа направлена на развитие цифровых навыков и внедрение ИИ в учебный процесс и науку: участникам планировали показать, как использовать нейросети для подготовки материалов, генерации идей и работы со студентами.

Инициатива должна охватить три направления: курсы для молодых преподавателей, обучение научных сотрудников работе с ИИ в исследованиях и дипломных проектах, а также программы для руководителей, отвечающих за образовательные продукты.