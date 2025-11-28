Яндекс запускает программу ИИ-обучения для преподавателей

Яндекс представил новую образовательную инициативу, ориентированную на повышение цифровых компетенций среди преподавателей российских вузов. В 2026 году компания планирует вложить в программу свыше 400 млн рублей. Проект должен помочь университетам активнее внедрять ИИ-технологии в учебный процесс и научную деятельность.

Поддержка молодых преподавателей, начинающих карьеру в вузе

Первое направление инициативы адресовано молодым преподавателям — тем, кто недавно завершил обучение в университете или пришёл в сферу образования из индустрии. Для них подготовлен бесплатный курс, который знакомит с актуальными подходами к преподаванию и основами взаимодействия со студентами.

Материалы программы подойдут педагогам любых специальностей. В отдельном блоке рассказывается о практическом применении ИИ — например, о том, как использовать ассистентов для подготовки учебных материалов и генерации идей для занятий.

Яндекс покажет, как использовать ИИ в научных проектах, курсовых и дипломных работах

Второй блок предназначен для научных сотрудников и руководителей студенческих проектов. В рамках курса им объяснят, как использовать ИИ в академических задачах: от формулирования исследовательской проблемы до анализа литературы и обработки данных.

Отдельная часть посвящена применению ИИ в курсовых и дипломных работах. Руководителям покажут, как распознавать текст, созданный нейросетями, и как выстраивать сопровождение таким образом, чтобы технологии выполняли вспомогательную роль, а ключевую работу по-прежнему делали сами студенты.

Яндекс научит руководителей образовательных программ работать с ИИ

Третье направление рассчитано на управленцев образовательных программ. Эти сотрудники отвечают за содержание курсов, координацию преподавателей, сотрудничество с партнёрами и достижение ключевых показателей.

Яндекс намерен передать им свой опыт создания сложных образовательных продуктов, включая программы по искусственному интеллекту. Участники изучат управленческие практики — постановку задач, методы оценки результатов и подходы к работе с командами.

Контекст

Ранее Яндекс заявлял о планах инвестировать 5,3 млрд ₽ в развитие ИИ-образования в российских вузах: в настоящее время вместе с 41 университетом в 18 регионах реализуется порядка 100 совместных программ, и около трети из них посвящены ИИ.

В 2025 году Яндекс провёл обучение почти для 400 вузовских преподавателей из 27 университетов, а также совместно с НИУ ВШЭ организовал программу для 250 научных руководителей, посвящённую использованию нейросетей при работе над выпускными проектами.