Образование в 2025-м: Яндекс финансирует ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ

Яндекс Образование официально подтвердило планы инвестировать 5,3 млрд ₽ до конца 2025 года в развитие ИТ- и ИИ-образования. Из них 1,5 млрд ₽ компания направит на подготовку специалистов нового уровня в рамках программ «Топ-ИТ» и «Топ-ДС». Одновременно Яндекс станет индустриальным партнёром восьми ведущих университетов страны — от ИТМО и МФТИ до УрФУ и Университета Иннополис.

Рост программ и студентов

С нового учебного года число студентов, которые учатся на программах Яндекса совместно с вузами, увеличится с 10 до 15 тысяч. Количество программ вырастет до 100 — от бакалавриата и магистратур до аспирантур. Преподавать будут более 1200 экспертов компании: инженеры, ML-специалисты, аналитики и разработчики.

Ставка на ИИ

Отдельный акцент Яндекс делает на подготовке кадров под искусственный интеллект. Уже сейчас к флагманской программе AI360 присоединился СПбГУ, а набор студентов увеличат в 1,5 раза.

Также Яндекс активно вкладывается в базовый уровень подготовки:

220 тыс. школьников готовились к ЕГЭ по информатике с помощью Яндекс Учебника.

Более 120 тыс. учеников решали задачи с ИИ-помощником по математике.

45 тыс. школьников и студентов колледжей прошли программы Яндекс Лицея в 73 регионах.

20 тыс. учителей информатики приняли участие в программе «Кадровый резерв».

Даже ИИ-помощник для подготовки к экзаменам был адаптирован для незрячих учеников: задания можно решать через скринридеры.

Олимпиады и международные медали

Компания остаётся одним из ключевых игроков олимпиадного движения. 85% победителей и 70% призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике прошли через Кружки Яндекса. Среди четырёх участников IOI-2025 от России двое — воспитанники этих кружков, они привезли золото и серебро.

Образование для взрослых

Платформа «Практикум» уже выпустила более 100 тысяч специалистов. В прошлом учебном году более 44 тысяч человек осваивали новые ИТ-профессии, 22 тысячи прошли корпоративные курсы, а 93% студентов активно пользовались встроенным ИИ-помощником. 73% выпускников находят работу за полгода.

Почему всё это важно

Для рынка это сигнал: ИИ и ИТ становятся не просто хайпом, а системной частью образовательной и кадровой политики страны. Яндекс укрепляет свои позиции как не только технологическая компания, но и ключевой игрок в подготовке будущих специалистов. Миллиарды рублей в образование — это инвестиции в собственный кадровый резерв, а значит, и в устойчивость бизнеса.