Wildberries запустил сервис бронирования отелей и туров в России и за рубежом

Wildberries запустил продажи пакетных туров, которые включают перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом — всего около 2 млн предложений, сообщила компания.
Предложения туристических услуг представлены как в сегменте эконом-класса, так и премиум. Оплатить бронь можно онлайн через Wildberries или рассчитаться на месте.
Сейчас Wildberries собирает предложения от различных туристических агентств и агрегаторов. Компания берет себе комиссию с продаж — ее сумму в пресс-службе маркетплейса озвучивать не стали.
В дальнейшем онлайн-площадка начнет сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые заняты в сфере туризма.
В марте 2020 года Wildberries открыл продажу авиабилетов, в июне того же года анонсировал запуск сервисов для бронирования отелей и покупки билетов в музеи.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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