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Wildberries запустил сервис бронирования отелей и туров в России и за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил продажи пакетных туров, которые включают перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом — всего около 2 млн предложений, сообщила компания.

Wildberries запустил сервис бронирования отелей и туров в России и за рубежом

Предложения туристических услуг представлены как в сегменте эконом-класса, так и премиум. Оплатить бронь можно онлайн через Wildberries или рассчитаться на месте.

Сейчас Wildberries собирает предложения от различных туристических агентств и агрегаторов. Компания берет себе комиссию с продаж — ее сумму в пресс-службе маркетплейса озвучивать не стали.

В дальнейшем онлайн-площадка начнет сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые заняты в сфере туризма.

В марте 2020 года Wildberries открыл продажу авиабилетов, в июне того же года анонсировал запуск сервисов для бронирования отелей и покупки билетов в музеи.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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