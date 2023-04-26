Wildberries начнет поощрять партнерские ПВЗ за бдительность

Wildberries будет применять принцип «нулевого эффекта» не только в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и в партнерских, рассказали RB.RU в пресс-службе маркетплейса.

Принцип «нулевого эффекта» предполагает, что взыскания за подмены товаров не должны влиять на заработок контрагентов. Применять такой подход компания начала в апреле. Нововведение означает, что взыскания за подмены товаров будут направляться на премии сотрудников самовывоза. Таким образом компания решила поощрять работников за бдительность при проверке.

Теперь новый принцип затронет не только ПВЗ Wildberries, но и партнерские пункты выдачи.

Расширить применение подхода предложили в комиссии при «Опоре России», по рекомендации которой изначально и был введен этот принцип.

Премии партнерам будут начисляться ежедневно, а выплаты — проводиться еженедельно. Первые перечисления в размере 40 млн рублей поступят уже сегодня, 26 апреля, анонсировали в пресс-службе.

Кроме того, маркетплейс работает над новой мотивационной моделью для ПВЗ, в которых нет утерянных или подмененных товаров или их процент незначителен. Для таких партнеров введут дополнительное премирование.

В середине апреля Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписали меморандум, который регулирует работу маркетплейсов с держателями ПВЗ и продавцами.

Тема стала актуальной после конфликта Wildberries с владельцами ПВЗ в середине марта. Тогда менеджеры пунктов выдачи требовали отменить новую систему штрафов за бракованный товар. После забастовки партнеров компании ФАС обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров.

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